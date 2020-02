Onrust bij personeel Bosch Tienen door verhuizing machine naar Servië: vakbonden vrezen jobverlies

Het gaat om een machine om ruitenwissers te maken. Die gaat naar Servië, waar de loonkosten veel lager zijn. De vakbonden vrezen dat de productie van ruitenwissers in Tienen daardoor duurder wordt en er daardoor ook jobs verloren zullen gaan.

De vakbonden gaan nu proberen om de verhuizing alsnog tegen te houden, zegt Eddy Pulinckx van het ACV: "Voor ons kan de verhuizing van de machine zonder werkgaranties niet. En we zullen alles in het werk stellen om die verhuis tegen te houden. Tenzij we een CAO kunnen maken over werkgaranties."

Bij Bosch werken zo'n 750 mensen.