Oorwurm "Break my stride" opnieuw populair dankzij TikTok

Dat juist dit nummer nu viraal gegaan is, kan liggen aan de ietwat vreemde "droom over het varen naar China in een roeibootje, terwijl jij je met de was wilde bezig houden. Maar zelfs dat krijgt me niet klein. Ik blijf ervoor gaan." "Het heeft geen zin om verder in te gaan op die tekst. Dat zou het allemaal kapot maken voor de luisteraars die nu hun eigen verbeelding de vrije loop kunnen laten gaan", aldus de nu 67-jarige Wilder onlangs op BBC News.

Volgens Wilder schreef hij het nummer begin jaren 80 om uiting te geven aan zijn frustraties toen: "Ik lag al jaren onder contract van een platenmaatschappij zonder ook maar enig succes. "Break my stride" gaf dan de frustraties weer waarmee ik zat." Wilder stuurde het nummer naar de baas van platenmaatschappij Arista die het "een interessant lied" noemde, maar "zeker geen hit".

Daarna zegde Wilder zijn contract bij Arista op en stapte hij naar Epic Records. Daar geloofde men wel in het nummer. Uiteindelijk zou een top 5-notering bereikt worden in onder meer de VS en Groot-Brittannië. In Vlaanderen stond het nummer eind maart, begin april 1984 2 weken op de 3e plaats. Dat leverde in de jaarlijst van 1984 een 45e plaats op, beter dan bijvoorbeeld "The wild boys" van Duran Duran of "Ik voel me zo verdomd alleen" van Danny De Munk. Wilder: "Je kan wel zeggen dat ik bewezen heb dat Arista het fout voorhad. En nu bewijs ik dat weer."

"Ik denk dat het nummer iedereen die met frustraties zit aanspreekt. Dat wordt nog versterkt door het eigenzinnige melodietje en de 'groove'. Het klinkt allemaal alsof er een hoek van af is."