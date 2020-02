Stad Oostende heeft een ombudsvrouw

Griet Landuyt is de vrouw die vanaf nu met de Oostendenaren zal nakijken of de dienstverlening wel goed verlopen is. "Ik zal me niet mengen in beleidsbeslissingen. Zo kan ik geen boetes kwijtschelden of kan ik niet tussenbeide komen in de kosten voor een affichecampagne. Dat zijn allemaal zaken waarin ik geen oordeel zal vellen. Het is mijn job om na te gaan of de dienstverlening of alles rond de beslissing wel goed verlopen is." Naast dat dagelijkse werk moet de ombudsvrouw van Oostende ook jaarlijks een rapport presenteren aan de gemeenteraad.