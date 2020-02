Oud-gemeenteraadslid uit Brussel aangehouden op verdenking van corruptie

De praktijken van voormalig gemeenteraadslid Alain Nimegeers (FDF en later MR) kwamen aan het licht naar aanleiding van een reportage van de Franstalige openbare omroep RTBF. In 2018 konden zij een slachtoffer van de man interviewen. Nimegeers zou toen maar liefst 3.000 euro hebben gevraagd in ruil voor zijn hulp bij de regularisaties.

Het Brusselse parket opende een gerechtelijk onderzoek na de reportage. Het gemeenteraadslid verklaarde toen dat hij in de val werd gelokt en dat de beschuldigingen buiten proportie waren. De man is nu opgepakt en uiteindelijk door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van corruptie, afpersing en bendevorming.