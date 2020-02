Politie Berlare/Zele zoekt exhibitionist die vrouwen vanuit bestelwagen aanspreekt 

In Berlare en Zele heeft iedereen het over de exhibitionist die er actief is. "Het gaat om een man tussen de 35 en 45. Hij spreekt gebroken Nederlands en rijdt in een witte bestelwagen. Het gaat vermoedelijk om een Pool of een Portugees want we hebben al getuigenissen binnen gekregen over een buitenlandse nummerplaat waarop een 'P' te zien is", vertelt hoofdinspecteur Johan De Bruycker van politiezone Berlare/Zele.