Herintegratie van kindsoldaten in Zuid-Soedan in gevaar door gebrek aan middelen

Een kindsoldaat opnieuw integreren in de maatschappij is dan ook redelijk duur, het kost bijna 2.000 euro per kind. Dat komt omdat het zich uitstrekt over drie jaar. "Kinderen uit gewapende groepen vrijlaten, is één zaak, maar het is niet evident om ervoor te zorgen dat zij op ook een effectieve en efficiënte manier in een gezin en gemeenschap worden gereïntegreerd en een nieuw leven kunnen opbouwen zonder het gevaar dat ze opnieuw gerekruteerd worden", zegt Willemot.