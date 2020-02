Protestactie tegen asielcentrum in Kalmthout

Eerder liet het gemeentebestuur van Kalmthout al weten dat het de plannen van Fedasil op de locatie in kwestie niet ziet zitten. Burgemeester Lukas Jacobs (CD&V) zegt dat de gemeente een advocaat onder de arm genomen heeft om de zaak juridisch te onderzoeken. Volgens Jacobs is het pand in kwestie niet geschikt en heeft een asielcentrum op die plaats te veel impact op de dichtbewoonde omgeving. Volgens Dewinter is de actie van de burgemeester slechts een schijnmanoeuvre.

"CD&V zit in de federale regering, en het toneelstukje dat wordt opgevoerd is altijd hetzelfde: dat van de brave flik en de stoute", aldus Dewinter. "De stoute flik neemt de beslissing in Brussel, de brave zit hier en moet de indruk wekken dat hij misschien wel zal proberen om iets te doen en dat hij van niets wist."

Voor Vlaams Belang is niet alleen de locatie en de staat van het gebouw een probleem, de uiterst rechtse partij wil helemaal geen bijkomende asielcentra meer in ons land. "Vol is vol, wij hebben onze plicht al meer dan gedaan", vindt Dewinter. "We hebben een immigratiestop nodig en moeten vreemdelingen en vluchtelingen niet langer pamperen."

Dewinter riep de aanwezigen wel op om het protest steeds "op een democratische manier" te voeren en zich niet te laten verleiden tot geweld. "Doe het via de stembus, via betogingen zoals vanavond en via de petities die we organiseren", zei hij.