Raymond van het Groenewoud krijgt tegel in stadsschouwburg Brugge

"Eerst was het de bedoeling om de tegel buiten te plaatsen maar er was een probleem met de toelating. Tot mijn blijdschap hebben ze er een betere oplossing op gevonden door de tegel in te passen in de vloer. Nu lig ik hier nog wat eenzaam maar straks komen er nog wat collega’s bij", zegt van het Groenewoud. Hij is duidelijk blij met "zijn" tegel. Momenteel heeft hij het druk met de voorbereiding van zijn verjaardagstournee "Raymond 70". Op 20 en 21 februari speelt hij in de schouwburg. “Ik heb hier behoorlijk vaak gespeeld, ik ben de tel kwijt. Ik ben zot van deze zaal, aan het voorbije leven dat erin schuilt en de schoonheid die bewaard is gebleven", zegt van het Groenewoud. Het zal op 21 en 22 februari wel een thuismatch worden, zoveel is duidelijk.