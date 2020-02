Plantentuin Meise zal geen reeën meer doodschieten: "Ze zullen gevangen worden en overgebracht naar een andere plek"

In de plantentuin van Meise werden in oktober vorig jaar een tiental reeën doodgeschoten omdat de dieren de planten opaten en de bomen beschadigden. Het neerschieten van de reeën was volgens de Plantentuin nodig omdat alle andere mogelijke afschrikmiddelen waren uitgeprobeerd: van het plaatsen van hekken tot het afschrikken met geur- en geluidsinstallaties.

Daarop kwam heel wat kritiek, niet alleen van dierenrechtenorganisatie GAIA, maar ook van Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). Hij schreef een boze brief naar de Plantentuin. Volgens hem waren er nog andere mogelijkheden om de reeën te verjagen.