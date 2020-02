Riemst wil de kinderen een extra uur laten sporten op school

In Lanaken heeft de gemeente een overeenkomst om de schoolgaande jeugd zwemlessen te laten volgen in het zwembad van Sportoase in het sportpark Montaignehof. Tegelijk bouwt de gemeente op dezelfde site sportinfrastructuur uit met een uitgebreid skatepark en later een BMX-piste. "We zorgen ook voor een goede beveiliging en vooral voor veilige fietspaden naar de site," aldus burgemeester Marino Keulen.