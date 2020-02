Samsung lanceert tweede opvouwbare smartphone: slaat dit toestel wél aan? 

Zal het toestel nu wél aanslaan? Kenner en technologie­journalist Jiri Truijen denkt van niet. "Niet alleen is de Z Flip duur (het toestel kost 1.500 euro, red.) in vergelijking met een klassieke smartphone, we hebben ook gezien dat de eerste modellen van de plooibare smartphone niet perfect zijn. Je ziet altijd een plooi in het scherm en er is een opening in het scharnier. Daardoor komt er makkelijker stof in je toestel."