Steeds meer mensen doen een beroep op verwarmingscoach: "Te veel mensen passen hun thermostaat niet aan aan hun levensstijl"

Koen Quatretemps uit Hulshout is een van die verwarmingscoaches. In "Start je dag" gaf hij alvast de ultieme tip: "Wij controleren vooral of de thermostaat correct afgesteld staat. Belangrijk daarbij is dat je goed nadenkt over je levensritme, en de temperatuur juist instelt. De bedoeling is om het budgetvriendelijker te maken, en zo steun je ook het milieu."