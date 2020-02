Technische en beroepsscholen erg kritisch voor nieuwe eindtermen: "Schoolmoeheid zal toenemen"

Volgens Lemmens zullen jongeren die bewust een beroepsopleiding gekozen hebben, minder interesse hebben in algemene vakken en daardoor veel sneller de school verlaten zonder diploma. "Als je slager of loodgieter wilt worden, wil je echt die praktijkvakken volgen. Als je hen dat gaat ontnemen, is er echt een probleem."

De voorzitter vreest bovendien ook dat de opleidingen in de scholen zullen inboeten aan kwaliteit. "We moeten goede vakmensen afleveren aan het bedrijfsleven." En dat zou door het kleinere aantal praktijklessen in gevaar komen, stelt Lemmens.

Volgens hem is de kritiek intussen bij zowat alle beroeps- en technische scholen te horen. "Ik stel vast dat ook bij de andere onderwijskoepels dezelfde kritiek te horen is. Wij hadden toevallig gisteren al een overleg met de minister (Ben Weyts, Vlaams mininster van Onderwijs voor de N-VA, red.) en wij hebben daar onze kritiek ook naar voor gebracht. We zullen nu zien hoe hij hier verder mee omgaat."