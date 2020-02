Tijdelijk asielcentrum in Bekkevoort sluit de deuren: "Alles is volgens afspraak verlopen"

Begin januari opende in Bekkevoort een "pop-upasielcentrum", met plaats voor 112 asielzoekers. "Burgers hadden eerst veel vragen, wat begrijpelijk is. Daarom organiseerden we een infomoment voor de opening van het centrum," zegt Vandenberg. Er meldden zich 22 buurtbewoners vrijwillig aan om de mensen in het centrum Nederlands te leren. Ook de samenwerking met het Rode Kruis verliep goed. De buren die met vragen zaten hebben vrijdag een afscheidsfeestje georganiseerd. "Op dat afscheidsfeestje hoorde ik van buurtbewoners dat ze goed overeen kwamen met de bewoners van het asielcentrum. Het was heel plezant om te horen dat er een goede samenwerking was met iedereen."