Veel schade door weggeblazen zonnepanelen in Kortemark

Een deel van het dak is erg zwaar beschadigd. Metalen constructies en gewelven plooiden deels door en veroorzaakten verschillende gaten in het dak. Binnen was een productieteam aan de slag maar niemand raakte gewond.



Meer dan 200 zonnepanelen die op het dak stonden werden de speelbal van de wind en vlogen metersver in het rond. Er is niet alleen schade aan het gebouw van Wienerberger maar ook aan een loods die in de buurt ligt en waar een bedrijf gevestigd is dat metaalconstructies maakt. Door de vlijmscherpe zonnepanelen zitten daar verschillende gaten in het dak.

Ook geparkeerde auto's aan het bedrijf liepen schade op. Enkele zonnepanelen doorboorden letterlijk het dak van de auto's. Twee huizen in de buurt liepen eveneens schade op aan vensters en muren. Ook bij een rendez-voushotel is er schade: een zonnepaneel vernielde er de airconditioning buiten.

De brandweer van Kortemark riep snel versterking in. "We schakelden het speciale RISC-team in van de brandweer om interventies op hoogte te doen", zegt brandweerkapitein David Vanden Eynde. "Ook voor de manschappen was met deze rukwinden uiterste voorzichtigheid geboden. Een deel van het dak van Wienerberger konden we niet betreden omdat het te gevaarlijk was. We halen zoveel mogelijk losse zonnepanelen van het dak om verdere schade te voorkomen."

