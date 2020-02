Fianna Fáil blijft Sinn Féin één zetel voor in het Ierse parlement, regeringsvorming belooft moeilijk te worden

McDonald legde tijdens de campagne de nadruk op een erg sociaal programma dat het tekort aan betaalbare woningen, de hoge huurprijzen en de situatie van de daklozen moest aanpakken. Dat is blijkbaar erg in de smaak gevallen bij de Ierse kiezers. McDonald heeft het nationalistische project wat minder benadrukt. Zelfs is ze overigens pas in 1999 toegetreden tot Sinn Féin, toen de Goedevrijdagakkoorden al een einde hadden gemaakt aan de burgeroorlog en de terreur in Noord-Ierland.