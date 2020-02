Vermijd een monsterfactuur: "Controleer elke maand de stand van je watermeter"

Een waterfactuur met het bedrag van meer dan 14.000 euro. Dat is wat de schoonouders van Jean-Paul onverwacht in de bus kregen. Goed voor een verbruik van meer dan 1.500 kubieke meter water en dat is meer dan de inhoud van een klassiek zwembad.

Jean-Paul ontdekt al snel dat de oude waterontharder de schuldige is. Of beter gezegd: was. Want tegen de tijd dat de factuur in de bus valt, is dat toestel vervangen. Maar het kwaad is wel geschied. Duizenden liters water zijn weggevloeid en daar moet je dus ook voor betalen.

Ook de heffingen worden doorgerekend

Jean-Paul kan het nog begrijpen dat je moet betalen voor elke liter water die door je leidingen vloeit, ook al gebeurde dat onbewust. Maar hij vindt het niet kunnen dat zijn schoonouders ook betalen voor de gemeentelijke en de bovengemeentelijke heffingen.

"Elk gezin heeft recht op een vastgelegd aantal kubieke meter water aan het basistarief. Eens je daarboven gaat, betaal je het comforttarief. Omdat het verbruik bij mijn schoonouders zo hoog is, betalen ze sowieso voor het overgrote deel van het verbruik dat duurdere comforttarief. Maar dat is blijkbaar niet genoeg. Voor elke liter water betaal je ook gemeentelijke en bovengemeentelijke heffingen. En jawel: ook voor die heffingen moeten ze het duurdere comforttarief betalen. Het zijn die bedragen die de factuur zo duur maken."

Bruno Pessendorffer van watermaatschappij Farys begrijpt de frustratie van Jean-Paul maar die heffingen moeten nu eenmaal doorgerekend worden. "Aan elke liter water die je verbruikt, zijn kosten verbonden. Dat water komt in de riool terecht en moet gezuiverd worden. Dat kost geld en daar betaal je dus ook voor. Die regels zijn vastgelegd in het Algemeen Waterverkoopreglement."

Check maandelijks je teller

Het komt vaak voor dat gezinnen onverwacht geconfronteerd worden met een groot verbruik. De watermaatschappijen vragen daarom dat iedereen geregeld de stand van z'n watermeter controleert.

Ook Bruno Pessendorffer doet een duidelijke oproep: "Check één keer per maand de stand van je watermeter. Noteer ook regelmatig de stand van de meter als je gaat slapen en als je opstaat. Als de teller doordraait zonder dat er water werd afgenomen, dan weet je dat er iets mis is."

Je doet er ook goed aan om de teller na te kijken van je ouders, schoonouders of grootouders. "Ik krijg geregeld schrijnende dossiers op mijn bureau. Men vergeet bijvoorbeeld om het lekkende toilet bij oma of opa aan te pakken. Dat lijkt niet erg, maar na een jaar valt er dan wel een dikke factuur in de bus."

Minnelijke schikking kan niet altijd

Jean-Paul dient direct een aanvraag in bij het zogenaamde solidariteitsfonds van Farys. Dat fonds kan tussenkomen als klanten onverwacht geconfronteerd worden met een hoog verbruik.

Elke watermaatschappij heeft zo'n fonds. Maar het is niet omdat dat fonds bestaat, dat je er als klant automatisch een beroep op kan doen. Volgens de regels van het algemeen waterverkoopreglement kunnen klanten enkel een minnelijke schikking krijgen als de oorzaak van het meerverbruik kan worden aangetoond. Als er vb. ergens een verborgen lek is of als de meter niet goed werkt. Bovendien moet je kunnen aantonen dat je het hoge verbruik onmogelijk kon voorzien.

Enkel verborgen verbruik kan vergoed worden

In het geval van Jean-Paul komt het fonds aanvankelijk niet tussen. Het is pas na een tweede onderzoek dat de watermaatschappij alsnog een tussenkomst voorziet. Bruno Pessendorffer benadrukt dat zoiets ongewoon is.

"Het dossier van Jean-Paul is eerder uitzonderlijk. Maar het bewijst wel dat we niet automatisch overgaan tot een terugbetaling. Je moet als klant echt kunnen aantonen dat je het verbruik niet kon zien aankomen. Als jij al maanden een lekkend toilet hebt of een kraantje in de tuin dat lekt of een waterontharder die het niet doet, dan moet je dat als goede huisvader zien en dan moet je dat probleem ook aanpakken. Er is dan geen sprake van een verborgen verbruik en kunnen we niet tussenkomen."

Vraag gerust een herziening van je dossier

Het is niet omdat de wet zegt dat je geen recht hebt op een minnelijke schikking, dat alle hoop verloren is. Elke watermaatschappij kan en mag in uitzonderlijke gevallen zelf beslissen om klanten alsnog een minnelijke schikking voor te stellen. Dat is ook wat er in het geval van Jean-Paul gebeurt.

Deze mogelijkheid is niet opgenomen in het officiële waterverkoopreglement. Het is dus niet omdat de watermaatschappij je dossier nogmaals bekijkt, dat er een terugbetaling volgt. Maar het kan wel.

Volgens Aquaflanders, de koepel van de Vlaamse watermaatschappijen, is het goed dat deze gunstregeling niet openbaar wordt gemaakt. "Het kan niet de bedoeling zijn dat kenbaarheid van het systeem aanleiding geeft tot misbruik."