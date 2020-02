Boot met Rohingya-vluchtelingen kapseist bij Bangladesh: 16 doden

Meer dan 700.000 Rohingya-vluchtelingen zijn Myanmar, buurland van Bangladesh, ontvlucht omdat ze daar door de militairen hard worden aangepakt sinds augustus 2017. Die stellen dat de Rohingya illegaal het land zijn binnengekomen, via Bangladesh, ook al wonen ze al generaties lang in Myanmar.

In Bangladesh worden de Rohingya in vluchtelingenkampen opgevangen, maar ook daar proberen ze weg te geraken door de barre omstandigheden waarin ze moeten leven. Volgens Faisal Hasan Khan, commandant van de grensbewaking, werden ook deze vluchtelingen aangetrokken door mensensmokkelaars. Die beloven vaak een betere toekomst, tegen een hoge prijs.

De Verenigde Naties proberen samen met de Bengaalse overheid vluchtelingen bewust te maken van de risico's die ze nemen als ze in contact komen met mensensmokkelaars. Meer dan een miljoen vluchtelingen verblijven momenteel nog in vluchtelingenkampen in Bangladesh.