Vermoedelijke dader van dodelijk ongeval met vluchtmisdrijf in Arendonk is opgepakt 

In het centrum van Arendonk vond vanavond een dodelijk ongeval plaats. Een 31-jarige fietser werd frontaal aangereden door een auto en stierf ter plaatse. De bestuurder, een 36-jarige Belg, zou even uitgestapt zijn, maar is daarna toch doorgereden.

Enkele getuigen konden de politie op weg zetten in het onderzoek. De vermoedelijke dader is ondertussen gevat in Nederland. Er is een onderzoeksrechter gevorderd om een Europees aanhoudingsbevel te regelen. De omstandigheden van het ongeval worden onderzocht.

Het ongeval gebeurde in het centrum van de gemeente in een straat waar de maximumsnelheid 50 kilometer per uur is en er voldoende verlichting is. "Er gebeuren hier weinig tot geen ongevallen", zegt burgemeester Kristof Hendrickx.

Bekijk hier het verslag in "Het journaal" over het ongeval in Arendonk: