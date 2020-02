Koninklijk opdrachthouder Geens maakte er aan de poort van het paleis geen geheim van. Hij probeert N-VA en PS in één regering te krijgen: “Het spreekt vanzelf dat ik ernaar streef om de partijen die het zwaarste gewicht hebben in het land ertoe te bewegen samen verantwoordelijkheid te nemen.” Er lekt nauwelijks iets inhoudelijks uit over die gesprekken met N-VA-voorzitter De Wever en zijn PS-collega Magnette. Dat is op zich een goed teken, want het geeft aan dat niemand de boel wil opblazen. Geens is voor de onderhandelaars van N-VA en PS een nauwgezette professor die diepgravende gesprekken eist: “Het is lastig, die onderhandelingen met Geens. Die duren urenlang en ze gaan zo in de details. Wij kennen elkaars standpunten over de belangrijkste thema’s nu tot in de puntjes.”