Vlaamse professor op corona-overleg WHO: "Maatregelen mogen niet meer schade veroorzaken dan het virus zelf"

Het nieuwe coronavirus brak begin januari uit in het oosten van China. Het veroorzaakt vooral koorts en hoesten, sommige mensen krijgen ademhalingsproblemen en/of een longontsteking. Het virus verspreidt zich heel snel. Intussen zijn wereldwijd officeel al 43.000 mensen besmet, het merendeel in China. 1.011 mensen zijn overleden, vooral oudere mensen en mensen die al verzwakt waren door andere gezondheidsproblemen.

De aanpak van het nieuwe coronavirus is grotendeels in handen van de Chinese overheid, al staat ze wel in heel nauw contact met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De WHO heeft nu ook een team naar China gestuurd om de autoriteiten daar bij te staan. En vandaag en morgen overleggen ongeveer 400 experts over de juiste aanpak op het hoofdkwartier van de WHO in Genève, in Zwitserland.

"Het benutten van de kracht van de wetenschap is cruciaal om dit onder controle te krijgen", zegt Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de WHO. "Er zijn vragen die antwoorden nodig hebben. De WHO speelt hierin een belangrijke rol door de wetenschappelijke gemeenschap samen te brengen."