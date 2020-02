Wim Opbrouck: "Gerrit Callewaert uit "In de gloria" achtervolgt me nog elke dag"

“Ik was het eigenlijk een beetje vergeten, die 20ste verjaardag. Maar media begonnen me te bellen. Ik vind dat leuk. Ik ben zelf fan van "Fawlty towers" en met zulke verjaardagen word ik er dan aan herinnerd en zie je overal fragmenten opduiken. Gerrit Callewaert blijft echt leven. Er zijn doctoraten geschreven over dialect en tussentaal en vaak komt Gerrit Callewaert daar dan in voor”, lacht Opbrouck.

"Het was een beetje een commentaar op humanintrest­programma’s. "Man bijt hond" was toen net begonnen en er waren werkelijk tonnen afgekeurde interviews en reportages voor dat programma. Dat was toen ook al grensverleggend. Al die opnames die het programma niet haalden, was voor ons de perfecte inspiratie."