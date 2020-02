Wordt verdwenen Limburgsymbool gered? Man uit Herk-de-Stad wil crowdfunding starten

Bij de lancering van het symbool zetten bekende Limburgers als Kim Clijsters er nog hun schouders onder. Het symbool raakte ruim verspreid. Her en der zie je wel eens een Limburgse chauffeur met de sticker op de wagen rondrijden. Het symbool staat op pennen, latjes en andere parafernalia. Oscar Lauwens, die ooit nog op de dienst Toerisme van Provincie Limburg werkte maar intussen met pensioen is ziet het symbool liever niet verdwijnen: “De verspreiding is heel goed gelukt. Iedereen in Limburg herkent het. Maar het gaat me niet alleen om het symbool zelf. Er zijn heel wat mensen die het bestaan van de provincie zelf in vraag stellen. Dat zou een ramp zijn voor Limburg.”