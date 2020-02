22 transmigranten opgepakt in Wommelgem

Dinsdagavond hield de federale politie van Antwerpen controleacties in Borsbeek, Wommelgem en Wijnegem. Bussen en trams van De Lijn werden gecontroleerd. Zo voerden ze actie aan de haltes Silsburg (Borsbeek), Rondpunt Wommelgem en Wijnegem Shopping Center. Met de actie wil de politie vermijden dat de transmigranten naar de snelwegparkings langs de E313 in Ranst trekken. Daar proberen ze in vrachtwagens te klauteren om tot in Groot-Brittanië te geraken.

In totaal werden 22 mensen opgepakt. Het ging om twaalf mensen uit Eritrea, vijf uit Soedan, twee uit Marokko en telkens één uit Afghanistan, Ghana en Oekraïne. Vijf van hen verklaarden dat ze minderjarig waren. Naast de federale politie namen ook negen lokale politiezones, de Dienst Vreemdelingenzaken en De Lijn deel aan de controleactie.