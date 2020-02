4 aanklagers in proces-Roger Stone stappen op: "Gevaarlijk signaal"

In de Verenigde Staten hebben de vier aanklagers van Roger Stone ontslag genomen. Stone is de voormalige adviseur van president Donald Trump, maar er liepen zeven klachten tegen hem, onder meer voor liegen in het Congres. Gisteren hadden de vier aanklagers een gevangenisstraf van 7 tot 9 jaar geëist. Maar dat wekte de woede van Trump en hij haalde uit in een paar tweets. Het ministerie van Justitie noemt de eis nu ook "buitensporig en onrechtvaardig". Experten vrezen dat de aanklagers opgestapt zijn door de druk van de president.