Steeds meer meldingen over pesten op het werk, "er wordt niet méér gepest maar wel sneller een klacht ingediend"

Daarnaast wijst Decavele erop dat veel verzoeken die initieel als klacht over pesten worden ingediend, na afwerken van het dossier niet als pesten geklasseerd kunnen worden. "In tachtig procent van de gevallen gaat het, naar mijn inschatting, om een conflict waarin beide partijen een verantwoordelijkheid dragen." Ook is het in de praktijk vaak niet zo eenduidig wie nu de gepeste is en wie de pester. Zo bestaat het idee dat je in een conflict best de eerste bent die klacht indient, om er als slachtoffer uit te komen. Tegelijk geeft Decavele mee dat de meldingen zeker niet alle gevallen van pestgedrag beslaan, “er zijn ook slachtoffers die we niet bereiken.”