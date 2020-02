In het hoofd van de pestkop: waarom kinderen elkaar pesten en wat we daaraan kunnen doen

Het verhaal van Elina is niet uniek. Eén op de zes Vlaamse kinderen krijgt te maken met pestgedrag. "Vlaanderen is daarmee een van de landen die het beter doen", zegt pestexpert Gie Deboutte. "Toch blijft een aanzienlijke groep kinderen en jongeren in de gevarenzone. En wie pest of gepest wordt, loopt een groter risico op een leven met hindernissen en gezondheidsproblemen."

Maar hoe komt het dat pesten zo'n hardnekkig probleem is? Wat drijft een pestkop als hij stiekem dingen uit een boekentas haalt? En waarom noem je iemand een dikzak of een autist?

Over dit soort vragen is de voorbije decennia heel wat onderzoek gedaan. Eén ding komt daarbij sterk naar voor: pesten heeft altijd te maken met macht. Pesters pesten niet zomaar. Ze doen het om hun positie binnen de groep te verstevigen. Er is altijd een motief.