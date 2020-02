Bankuittreksels bijhouden? Neem best het zekere voor het onzekere

5 of 10 jaar?

Je bankuittreksels zijn een bewijs van je uitgaven en ontvangsten op je rekening. Ze kunnen van pas komen bij de belastingaangifte om betwistingen of vragen rond overschrijvingen te bewijzen. De Vlaamse overheid raadt aan om je uittreksels vijf jaar bij te houden.

Tegenwoordig worden bankafschriften meestal digitaal aangeboden en dit gedurende 10 jaar. Wil je je documenten langer bewaren, dan kan je ze best downloaden en op een veilige plek bewaren of afdrukken.

Wat doet de bank?

Banken zijn verplicht om afschriften 10 jaar bij te houden. Dat is een verjaringstermijn die heel gebruikelijk is in het burgerlijk recht, en dus meestal voorkomt. Na 10 jaar zijn banken verplicht om die informatie te verwijderen, vanwege de dataprotectieregels (GDPR).

Alleen in het geval van een gerechtelijk onderzoek zou die termijn verlengd kunnen worden. Als er geen (juridische) grondslag meer bestaat voor het bewaren van de gegevens, moeten banken (conform GDPR) data verwijderen.