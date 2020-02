Basketbalacademie combineert topsport met secundair onderwijs

Basketbalcoach Dennis Yoroz komt zelf uit een kansarme omgeving. Toen hij 15 jaar was, verloor hij zijn moeder en heeft hij lang zijn school niet kunnen afmaken. Uiteindelijk is dit wel gelukt. Nu is zijn doel om jongeren uit elke omgeving alle kansen te geven. "We zetten bij de basketbalacademie niet alleen in op een goede training, maar ook op algemeen welzijn en een brede algemene scholing", vertelt hij.