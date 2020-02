Bernie Sanders wint voorverkiezingen in New Hampshire, voor Pete Buttigieg en verrassende Amy Klobuchar

Met meer dan 80 procent van de stemmen geteld is duidelijk dat Bernie Sanders het haalt. Hij krijgt 25,7 procent van de Democratische kiezers achter zich. Op de tweede plaats staat Pete Buttigieg met 24,4 procent, Amy Klobuchar is de verrassende derde met 19,8 procent. Elizabeth Warren (9,4 procent) en gewezen vicepresident Joe Biden (8,4 procent) scoren onder de verwachtingen, hun score halveert ten opzichte van het resultaat in Iowa.

Bernie Sanders, die campagne voert met een erg links programma over de economie en de gezondheidszorg, blikte vooruit in zijn overwinningstoespraak. "Deze overwinning is het begin van het einde voor Donald Trump", zei hij. "Maar het gaat over meer dan dat, het gaat over het transformeren van dit land."

Sanders en de jonge Buttigieg hebben het allebei erg goed gedaan in deze eerste voorverkiezingen en lijken zich steeds meer tot de favorieten te kronen om de presidentskandidaat van de Democraten te worden. Voor Joe Biden ziet het er slechter en slechter uit. Maar de weg is nog heel lang.

