Boksen populairder dan ooit volgens Boksliga: "Al 21 clubs in Oost-Vlaanderen"

"Boksen is een heel oude sport. Mensen hebben altijd al graag gevochten, dat is een natuurlijk instinct," weet Ibrahim Emsallak van de Vlaamse Boksliga. "Maar de populariteit komt in pieken en dalen. Momenteel zitten we met een heel duidelijke piek in Vlaanderen: ons ledenaantal is sinds 2016 heel sterk aan het groeien. Elk jaar hebben we weer 15 procent meer boksers dan het jaar ervoor."