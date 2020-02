Bromfiets gevaarlijkste vervoersmiddel in schoolverkeer, maar aantal ongevallen daalt wel

Tussen 2014 en 2018 werden 8.121 Vlaamse jongeren het slachtoffer van een verkeersongeval op weg naar of van school. De meesten onder hen raakten lichtgewond. In die 4 jaar kwamen echter ook 9 jongeren om het leven.

Het zijn daarbij vooral de oudere kinderen die bij ongevallen betrokken raken. 43 procent van de verkeersslachtoffers onder jongeren is tussen 16 en 18 jaar. En de bromfiets blijkt in die leeftijdscategorie het gevaarlijkst te zijn. 43 procent van de jongeren tussen 16 en 18 jaar die op weg naar of van school in een ongeval betrokken raken, reed op dat moment met een bromfiets.

Een van de oorzaken daarvan is dat jongeren op die leeftijd de gevaren van zo'n bromfiets nog niet goed kunnen inschatten. "16 jaar is de typische leeftijd waarop jongeren zich voor het eerst met zo'n bromfiets naar school gaan verplaatsen, maar ze zijn nog niet altijd klaar om de gevaren goed in te schatten van zich te verplaatsen met een vervoersmiddel waarmee ze aan een hoge snelheid kunnen rijden", zegt Stef Willems van het Vias.