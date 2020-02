Brusselse politie zet traangas in na uit de hand gelopen jeneverfeest van studenten  

Intussen had de Brusselse politie ook al verschillende oproepen binnengekregen van buurtbewoners. "Er waren klachten van geluidsoverlast maar ook van dronken studenten in de buurt", zegt de woordvoerder. "We hebben geprobeerd om de studenten te kalmeren. Maar ze bleven zich verzetten en bekogelden zelfs verschillende politieagenten met projectielen. Uiteindelijk werd er beslist om traangas te gebruiken."