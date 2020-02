Burgemeester Tienen vraagt Vlaamse aanpak van leegstand winkelpanden in steden: “Strikte regels moeten worden aangepast”

De leegstand van winkelpanden in stadscentra is een probleem dat maar blijft toenemen. In tien jaar tijd zijn er in ons land 12.500 winkels verdwenen, oftewel 20 procent. Dat blijkt uit cijfers die handelsfederatie Comeos eerder deze week heeft gepubliceerd.

Tegelijkertijd is de totale winkeloppervlakte in België gestegen: maar liefst 1 miljoen vierkante meter aan winkelruimte is er in tien jaar tijd bij gekomen. Uit een studie van de ULB blijkt dat die toename vooral te wijten is aan de groei van de supermarkten en de grote ketens. Die nemen nu 2,7 miljoen vierkante meter meer in dan tien jaar geleden, terwijl de winkels van zelfstandigen 1,6 miljoen vierkante meter minder ruimte innemen.