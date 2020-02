Mediaminister Benjamin Dalle (CD&V): "Als VRT in "Vlaamse Netflix" stapt, moeten programma’s gratis beschikbaar blijven"

Als de VRT mee zou stappen in de “Vlaamse Netflix” die Telenet en DPG Media samen hebben aangekondigd, zullen de kijkers die er geen abonnement op nemen nog altijd gratis naar VRT-programma’s kunnen kijken. Dat heeft Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) verzekerd in “De afspraak”. “Natuurlijk moet een openbare omroep in eerste instantie ervoor zorgen dat de eigen producties gratis beschikbaar zijn.”