Damiaankerk in Kortrijk wordt sociaal restaurant

Poverello verhuist van de Spoorweglaan naar de Heilige Damiaankerk aan de Aalbeekse steenweg, dicht bij de rotonde Panorama. De nieuwe locatie van 10.000 vierkante meter is veel groter dan de oude. De verhuizing moet in de tweede helft van dit jaar rond zijn. Vrijwilligster Lieve is enthousiast over de nieuwe locatie. “Vanaf nu moeten we ons hoofd omschakelen. Er is alleszins ruimte, het is onvoorstelbaar voor ons. We hebben nu ook een stukje tuin.”

De herbestemming van de Heilige Damiaankerk is de vierde herbestemming van het kerkenplan van Kortrijk. Eerder was er al de verrassende opwaardering van de verrijzeniskapel tot nieuwe kerk.