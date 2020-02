Deinze lokt ooievaars met kunstmatige nesten

Het Agentschap voor Natuur en Bos plaatste de nesten. Dat gebeurde met een tractor en een grote kraan. "Zij hebben de nodige ervaring en expertise om zo'n klus aan te kunnen. Het is in een keer gelukt." Het is niet de eerste keer dat kunstnesten gebruikt worden voor het lokken van ooievaars. In Nederland en op andere plaatsen in Vlaanderen is dat al gebeurd. "Maar het zijn wel de eerste 2 in de Leiestreek. We hopen dat het lukt. Het koppel zal zelf beslissen of ze er willen broeden of niet. Er is alleszins plaats voor 4 koppeltjes in totaal."