Dikste appelboom van het land in Voeren krijgt een snoeibeurt

De appelboom is negen meter hoog en heeft anderhalve meter boven de grond een omtrek van 2,75 meter. De boom ziet er knoestig uit en heeft ook veel holten, maar net dat maakt hem ecologisch interessant, zegt snoeier Jeroen Rappé van Tree Hive. "Vooral voor de biodiversiteit zijn zulke bomen belangrijk, maar ook het feit dat ze zo oud zijn kunnen worden is een bewijs dat ze robuust zijn en tegen veel kunnen. We moeten zulke variëteiten van appels zeker bewaren."

Onderzoekers vonden in enkele Haspengouwse oude boomgaarden maar liefst 198 soorten kevers, 17 soorten mieren, 103 soorten spinnen en 40 soorten wilde bijen Eén van de zeer zeldzame soorten kevers die in oude hoogstamboomgaarden kan voorkomen is de juchtleerkever, een kever die leeft op het dood hout in grote holtes van nog levende bomen.

Met de snoeibeurt van vanmiddag wilden de provincie Limburg, het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, twee lokale natuurverenigingen en Tree Hive het goede voorbeeld geven en eigenaars van oude boomgaarden aansporen om die goed te verzorgen.