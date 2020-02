Eerste 12 van 120 asielzoekers komen binnenkort aan in Beveren

De dag vóór de asielzoekers aankomen kunnen omwonenden en andere geïnteresseerden naar een informatiemoment in het opvangcentrum zelf komen. Ine Tassignon: “Daar kunnen de mensen zien hoe het leven in zo’n centrum verloopt, en kunnen ze vragen stellen. Vragen die we doorgaans krijgen zijn: Van waar komen de asielzoekers? Hoe vullen ze hun dagen? Is het een gesloten of een open centrum? We geven hen zo volledig mogelijke antwoorden.” In Beveren gaat het - net als in de andere asielcentra van het Rode Kruis - om een open centrum. Dat betekent dat de asielzoekers binnen moeten zijn tussen middernacht en 6 uur 's ochtends.

Na het infomoment blijft er een integratiemedewerker beschikbaar voor iedereen die nog bijkomende vragen heeft.