Bombrieven ontploffen bij twee Nederlandse bedrijven, dader eist bedrag in bitcoins

In een vestiging van het bedrijf Ricoh in Kerkrade, in Nederlands Limburg, is een briefpakket ontploft. Ook in Amsterdam is een bombrief ontploft, daar was dat bij een bedrijf op het Sloterdijk-terrein, aan de westkant van de stad, in een postsorteerbedrijf.

Zowel in Kerkrade als in Amsterdam vielen geen gewonden. In Kerkrade maakte een pakje een sissend geluid, een medewerker gooide het daarop weg en in totaal negen medewerkers vluchtten uit de ruimte. Daarna ontplofte het pakket. Ook in Amsterdam maakte het verdachte pakket een sissend geluid voor het met een knal tot ontploffing kwam.

De afzender van de brieven heeft ondertussen een bedrag in bitcoins geëist. De politie gaat uit van afpersing. Als er niet betaald wordt, volgen er opnieuw bombrieven, dreigt de afzender. Om welk bedrag het gaat wil de politie niet vrijgeven.