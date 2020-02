Voormalig gerechtsgebouw in Hasselt is decor voor oorlogsfilm "De Slag om de Schelde"

Vandaag starten in Hasselt de voorbereidingen voor de opnames van de oorlogsfilm "De Slag om de Schelde". Het wordt een Belgisch-Nederlandse productie. "Die slag was echt een keerpunt in de Tweede Wereldoorlog", vertelt Mark van Eeuwen van het productiehuis Levitate Film.

In de film komen drie verhaallijnen samen. Het zijn verhalen over jonge mensen en over de keuzes die zij maken. Maar de film concentreert zich vooral op "The Forgotten Battle", de vergeten slag om de Schelde. "We draaien veel in België", gaat van Eeuwen verder. "We hebben best lang gezocht naar het interieur van het Duitse hoofdkwartier. Dat vonden we niet in Nederland. De kille uitstraling en de grootte van het gebouw in Hasselt hebben ertoe geleid dat we dit gebouw gekozen hebben."