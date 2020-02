Wielerfoto van Gentenaar krijgt internationale prijs: "Fotografie is eigenlijk uit de hand gelopen hobby"

Steven Meert (45) wist even niet wat hij las toen hij twee dagen terug nietsvermoedend z’n mailbox opende. Honderdduizenden inzendingen, en toch viel het oog van de jury voor ons land op zijn werk "On Track".

“Toen ik de mail las, dacht ik dat het een spambericht was”, vertelt Meert .”Ik had de foto twee weken terug ingediend voor de categorie sport. De resultaten stonden nog nergens online toen een werknemer van Sony me vroeg om de titel en een beschrijving van de foto door te sturen. Hij dacht dat ik al op de hoogte was, maar dat was dus nog niet het geval.”