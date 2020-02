Handelsakkoord tussen de Europese Unie en Vietnam goedgekeurd

In het handelsakkoord stemt Vietnam er ook mee in om mensenrechten en arbeidsrechten te respecteren. Het akkoord verbiedt kinderarbeid en maakt het mogelijk om aan te sluiten bij een vakbond. In de praktijk wordt dit nauwelijks gecontroleerd. Zo’n handelsakkoord zorgt voor weinig of geen verbetering.

Als alternatief hebben mensenrechtenorganisaties gevraagd aan het Parlement om de stemming uit te stellen tot er verbetering is in Vietnam. Door de handelsvoordelen afhankelijk te maken van de bescherming van mensenrechten zou Vietnam een grotere drijfveer hebben om daadwerkelijk aanpassingen te doen. Het Parlement heeft echter geen gehoor gegeven aan deze oproep en heeft het handelsakkoord goedgekeurd. De parlementsleden argumenteren dat het handelsakkoord vooruitgang net mogelijk maakt.