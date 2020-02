Aantal Vlaamse wijnbouwers stijgt jaar na jaar: gevolg van klimaatopwarming of vervolg op middeleeuwse traditie?

Tweeduizend jaar geleden bouwden de Romeinen de eerste wijngaarden in onze streken. In de eeuwen die daarop volgden, bloeide de wijnbouw op, met een piek in de vroege middeleeuwen. De wijnbouw begon in de Maasvallei en groeide daarna door naar het noorden. In de 14e eeuw had elke streek en elke stad haar wijngaarden, van Luik tot Antwerpen en van Maaseik tot Brugge.

Na de 15e eeuw ging het bergaf met de wijncultuur in Vlaanderen. We weten niet exact waarom dat gebeurde, maar ongetwijfeld speelde de zogenoemde kleine ijstijd een rol. Die relatief koude periode met zware winters en koele zomers maakte wijnbouw moeilijker. Tegelijk was er de groeiende concurrentie van bier dat goedkoper werd en gemakkelijker bewaard kon worden.

Met het Napoleontisch tijdperk kwamen betere wegen en transportmogelijkheden. Franse en Duitse wijnen werden te duchten concurrenten. Tenslotte steeg de nood aan landbouwgronden door de bevolkingsgroei. Wijngaarden moesten plaats maken voor akkers en boomgaarden en verdwenen zo goed als volledig uit Vlaanderen.