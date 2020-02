Europees Parlement wil illegale handel van huisdieren stoppen, maar is die oproep voldoende? 

Een Pano-reportage legde dit misbruik al bloot in 2017. In 2019 heeft Ben Weyts (N-VA), Vlaams minister voor Dierenwelzijn, de regels voor kwekers in Vlaanderen verstrengd. Zonder Europese regelgeving heeft onze Vlaamse wetgeving echter geen invloed op de kwekerijen in Oost-Europa. Al proberen we het wel moeilijker te maken om te liegen over de afkomst van de dieren.

Het is gemakkelijk voor de kwekers om nationale en Europese wetgeving te ontwijken omdat er zoveel verschillen zijn tussen de landen. Het is ook moeilijk om de kwekers te straffen omdat de controles de verantwoordelijkheid zijn van het land zelf. Wij kunnen vanuit België geen controle doen in een Oost-Europees land.

Het Europees systeem zou ervoor zorgen dat alle lidstaten huisdieren op dezelfde manier registreren. Die gegevens zouden dan in gekoppelde databanken komen waardoor we in België de afkomst van dieren kunnen controleren. Dat is het voorstel van het Europees Parlement. Voordat vooruitgang mogelijk is, moet er een wetgevingsprocedure doorlopen worden en dat kan een hele poos duren. Het is nu aan de Europese Commissie om verdere actie te ondernemen.