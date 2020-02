Hoe zetten sommige zoogdieren hun zwangerschap op pauze?

Epigenetische verschillen bij het interpreteren van dezelfde DNA-code, eerder dan veranderingen aan het DNA zelf, zijn waarschijnlijk de sleutel tot het begrijpen van hoe embryo's in diapauze gaan en er weer uit komen, zo zei professor biochemie Hannele Ruohola-Baker. Ruohola-Baker staat aan het hoofd van het labo in het Institute for Stem Cell and Regenerative Medecine van de University of Washington waar de studie is uitgevoerd en is gespecialiseerd in embryonische stamcellen. De studie stond onder leiding van postdoctoraal onderzoeker Abdiasis Hussein.

Epigenetica is het tot uitdrukking brengen van genen of het onderdrukken ervan door factoren die los staan van het DNA, het eigenlijke genetische materiaal, en zonder dat er veranderingen aangebracht worden in het DNA.

Verder onderzoek wees naar een aantal eiwitten die van cruciaal belang zijn voor het overleven van embryonische cellen. De activiteit van de genen die verband houden met deze proteïnen, en ook de niveaus van bepaalde aminozuren, lagen erg hoog in de embryo's in diapauze.

De onderzoekers vonden nog andere gegevens die erop wijzen dat deze metabolische factoren een invloed hebben op een katalytisch enzyme, mTOR, en dat het onderdrukken van mTOR leidt tot het duidelijk herkenbare profiel dat kenmerkend is voor de diapauze. Ze ontdekten ook dat het onderdrukken van mTOR omkeerbaar is.

Van mTOR is geweten dat het veel processen in de cel regelt, onder meer de proliferatie en de groei en de synthese van eiwitten. mTOR is ook betrokken bij het 'aanvoelen' van voedingsstoffen en de voorraad aan energie in de cel en het regelt bepaalde aspecten van de ontwikkeling en de groei van embryo's. Daarnaast is ook bekend dat het een centrale rol speelt bij het regelen van het metabolisme en de fysiologie bij het ouder worden van zoogdieren en bij kanker. En nu is dus gebleken dat als het onderdrukt wordt, dat leidt tot diapauze.