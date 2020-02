Brouwerij Hoegaarden breidt uit: "We willen dit jaar 100 miljoen blikjes bier produceren" 

De brouwerij ligt in het dorp van Hoegaarden en dus heeft de uitbreiding gevolgen voor de buurtbewoners. "We beseffen heel goed dat we deel uitmaken van een gemeenschap", vertelt Karen Rombaut. "We delen de naam, zowel het dorp als het bier. Maar het goeie nieuws is dat we uitbreiden op een plaats waar er mogelijkheden zijn voor de industrie. En we doen dat in overleg met de burgemeester. We hebben de inwoners ook al eens uitgenodigd om te vertellen over onze bouw. Als die volledig klaar is eind dit jaar, willen we de buren ook uitnodigen. Dan kunnen we samen de nieuwe gebouwen bezoeken en een Witte van Hoegaarden drinken."