In 21 Oost-Vlaamse bibs helpt Bieblo kinderen om boeken te kiezen

De bibliotheek van Geraardsbergen is half oktober begonnen met Bieblo. Sindsdien zijn er via de tool al 320 leestips doorgegeven aan kinderen die daar lid zijn van de bib.

Volgens bibliothecaris Paul De Taeye is Bieblo vooral heel aantrekkelijk door zijn mooie tekeningen en het gebruiksgemak: “Als er klassen op bezoek komen in de bib, dan maken we de kinderen attent op het programma, en een aantal onder hen is er daarna wel een tijdje zoet mee. Het is ook aantrekkelijk om mee te werken: de afbeeldingen zijn mooi en trekken aan. En je veegt gewoon naar rechts als je een thema ziet dat je interesseert, en naar links als je er liever niets over leest. We hopen dan ook dat kinderen ook iets doen met de tips en meer willen lezen.”