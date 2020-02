Industrieterreinen van Houthalen-Helchteren en Heusden-Zolder krijgen make-over

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) maakt 200.000 euro vrij om drie industrieterreinen in Houthalen-Helchteren en Heusden-Zolder te vernieuwen. Het gaat om De Schacht, het oude mijnterrein in Zolder, en om het Europark en Centrum-Zuid in Houthalen-Helchteren, ook dat laatste is een voormalig mijnterrein. Er moet onder meer een betere aankleding met duidelijke wegwijzers komen.