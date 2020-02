Inwoners Klein Rusland in Zelzate boos om stijgende huurprijzen: "Het is absurd"

“Het is bijzonder vreemd dat de marktwaarde zogezegd is gestegen”, vertelt bewoonster Maureen Tollenaere. “De vorige Vlaamse regering wilde alle huizen slopen omdat ze in een onleefbare omgeving zouden staan. Ik begrijp er niets van. Het is absurd.”

Omdat de buurt niet te spreken is over de verhoging van de huurprijzen, hebben ze een klachtenbrief geschreven naar de Vlaamse Ombudsdienst. “Ik ben ermee de wijk ingetrokken en heel wat bewoners hebben de brief ondertekend”, zegt Maureen Tollenaere nog.